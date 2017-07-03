Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Portugués Etapa de Tui ao Porriño

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Aloxamento Camiño Portugués

Dispoñible sen conexión
154
0
Albergue alojamiento camino portugues

Avenida Buenos Aires, 40
O Porriño

886 133 252

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Hostel Camiño Portugués, S.L.

Persoa encargada de atender o albergue: Aaron, Luís, Elena e Álex

Observacións: Serven menú do día, de luns a venres, no restaurante Malosera, situado a 300 metros do albergue na praza do Concello. Cada liteira de 105X190 cm ten enchufe, luz individual e cortina.

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Tui ao Porriño Etapa 1

Etapa de Tui ao Porriño

km 18,7
Tempo 04H 45’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue Aloxamento Camiño Portugués

Ver todo

Envía túas fotografías!