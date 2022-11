Albergue Aloxamento Camiño Portugués

Avenida Buenos Aires, 40

O Porriño 886 133 252 www.alojamientocaminoportugues.com

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Hostel Camiño Portugués, S.L.

Persoa encargada de atender o albergue: Aaron, Luís, Elena e Álex

Observacións: Serven menú do día, de luns a venres, no restaurante Malosera, situado a 300 metros do albergue na praza do Concello. Cada liteira de 105X190 cm ten enchufe, luz individual e cortina.