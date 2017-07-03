Camiño Portugués Etapa de Tui ao Porriño
Avenida Buenos Aires, 40
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Albergue Aloxamento Camiño Portugués
Dispoñible sen conexión
1540
Avenida Buenos Aires, 40
O Porriño
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Hostel Camiño Portugués, S.L.
Persoa encargada de atender o albergue: Aaron, Luís, Elena e Álex
Observacións: Serven menú do día, de luns a venres, no restaurante Malosera, situado a 300 metros do albergue na praza do Concello. Cada liteira de 105X190 cm ten enchufe, luz individual e cortina.
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 1
Etapa de Tui ao Porriño
km 18,7
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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