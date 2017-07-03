Camí Portuguès Etapa de Tui a O Porriño
Avinguda Buenos Aires, 40
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Albergui Allotjament Camino Portuguès
Disponible sense connexió
1540
Avinguda Buenos Aires, 40
O Porriño
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Hostel Camí Portuguès, S.L.
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Aaron, Luis, Elena i Álex
Observacions: Serveixen menú del dia, de dilluns a divendres, en el restaurant Malosera, situat a 300 metres de l'alberg a la plaça de l'Ajuntament. Cada llitera de 105X190 cm té endoll, llum individual i cortina.
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 1
Etapa de Tui a O Porriño
km 18,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots