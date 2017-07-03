Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Portuguès Etapa de Tui a O Porriño

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Albergui Allotjament Camino Portuguès

Disponible sense connexió
154
0
Albergue alojamiento camino portugues

Avinguda Buenos Aires, 40
O Porriño

886 133 252

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Hostel Camí Portuguès, S.L.

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Aaron, Luis, Elena i Álex

Observacions: Serveixen menú del dia, de dilluns a divendres, en el restaurant Malosera, situat a 300 metres de l'alberg a la plaça de l'Ajuntament. Cada llitera de 105X190 cm té endoll, llum individual i cortina.

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Tui a O Porriño Etapa 1

Etapa de Tui a O Porriño

km 18,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Així veuen els pelegrins el Albergui Allotjament Camino Portuguès

Veure tots

Envia les teves fotografies!