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Camino Portugués Etapa de Tui a O Porriño

Albergue Alojamiento Camino Portugués

Disponible sin conexión
229
36
Albergue alojamiento camino portugues

Avenida Buenos Aires, 40
O Porriño

886 133 252

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Hostel Camino Portugués, S.L.

Persona encargada de atender el albergue: Aaron, Luis, Elena y Álex

Observaciones: Sirven menú del día, de lunes a viernes, en el restaurante Malosera, situado a 300 metros del albergue en la plaza del Ayuntamiento. Cada litera de 105X190 cm tiene enchufe, luz individual y cortina.

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Tui a O Porriño Etapa 1

Etapa de Tui a O Porriño

km 18,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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