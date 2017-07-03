Albergue Alojamiento Camino Portugués

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Hostel Camino Portugués, S.L.

Persona encargada de atender el albergue: Aaron, Luis, Elena y Álex

Observaciones: Sirven menú del día, de lunes a viernes, en el restaurante Malosera, situado a 300 metros del albergue en la plaza del Ayuntamiento. Cada litera de 105X190 cm tiene enchufe, luz individual y cortina.