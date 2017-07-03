Camino Portugués Etapa de Tui a O Porriño
Avenida Buenos Aires, 40
Albergue Alojamiento Camino Portugués
Disponible sin conexión
22936
Avenida Buenos Aires, 40
O Porriño
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Hostel Camino Portugués, S.L.
Persona encargada de atender el albergue: Aaron, Luis, Elena y Álex
Observaciones: Sirven menú del día, de lunes a viernes, en el restaurante Malosera, situado a 300 metros del albergue en la plaza del Ayuntamiento. Cada litera de 105X190 cm tiene enchufe, luz individual y cortina.
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 1
Etapa de Tui a O Porriño
km 18,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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