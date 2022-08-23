Bide Primitiboa Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara
Schultz kalea 7, behea
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Oviedoko ostatua
Konexiorik gabe erabilgarri
10
Schultz kalea 7, behea
Oviedo
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: María Odette Rodríguez
Oharrak: 12:00etatik 18:00etara/20:00etara iritsitakoak (geroagoko etorrerak kontsultatu)
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 1
Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara
km 30,5
Denbora 08H 00’
Zailtasuna HANDIA
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