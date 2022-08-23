Camí Primitiu Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada
Carrer Schultz 7 Sota
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Alberg L'Hospedería Oviedo
Disponible sense connexió
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Carrer Schultz 7 Sota
Oviedo
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: María Odette Rodríguez
Observacions: Llegadas de 12.00 a 18.00/20.00 (arribades posteriors consultar)
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 1
Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada
km 30,5
Temps 08H 00’
Dificultat alta
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