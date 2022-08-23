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Camino Primitivo Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

Albergue La Hospedería Oviedo

Disponible sin conexión
133
0
Albergue La Hospedería Oviedo

Calle Schultz 7 Bajo
Oviedo

+34 630806587

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: María Odette Rodríguez

Observaciones: Llegadas de 12:00 a 18:00/20:00 (llegadas posteriores consultar)

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada Etapa 1

Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

km 30,5
Tiempo 08H 00’
Dificultad Alta
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