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Bide Frantsesa Etapa: Palas de Rei a Arzúa

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Fuente Saleta aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
664
0
Os albergues

Boente, zk.g. (Coruña)
Ezteia, Melide eta Arzua artean

981 501 853, eta 648 836 213 (whastAPP ).

[email protected].

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Olga, Fernando eta Miguel (gerentzia berria 2019ko ekainetik aurrera)

Oharrak: Arropa garbitu eta lehortzeko zerbitzua (20:00ak arte) ostatuaren prezioan sartua Zeliakoentzako menua, aldez aurretik jakinarazita Kafetegi Zerbitzua. Gosaria ostatuetan: 2 €. 6:30etik aurrera, 10 €-ko menua, menu erdia sartzeko aukerarekin (6 €). 21:30 arte, izara eta eskuoihal zerbitzua. Barruan ez da maskotarik onartzen. Legezko salbuespenak izan ezik. Zigilua, ez genuen egiaztagiri berririk eman. Gerentzia berria 2019ko ekainetik.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa: Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa: Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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