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Fuente Saleta aterpetxea
Boente, zk.g. (Coruña)
Ezteia, Melide eta Arzua artean
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Olga, Fernando eta Miguel (gerentzia berria 2019ko ekainetik aurrera)
Oharrak: Arropa garbitu eta lehortzeko zerbitzua (20:00ak arte) ostatuaren prezioan sartua Zeliakoentzako menua, aldez aurretik jakinarazita Kafetegi Zerbitzua. Gosaria ostatuetan: 2 €. 6:30etik aurrera, 10 €-ko menua, menu erdia sartzeko aukerarekin (6 €). 21:30 arte, izara eta eskuoihal zerbitzua. Barruan ez da maskotarik onartzen. Legezko salbuespenak izan ezik. Zigilua, ez genuen egiaztagiri berririk eman. Gerentzia berria 2019ko ekainetik.
Bide frantsesa
Etapa: Palas de Rei a Arzúa
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