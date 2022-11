Albergui Font Saleta

Boente, s/n (la Corunya)

Boente, entre Melide i Arzúa 981 501 853, i, 648 836 213 ( whastAPP ).

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Olga, Fernando i Miguel (nova gerència des de juny de 2019)

Observacions: Servei de rentada i assecat de roba (límit horari 20.00 hores) inclòs en preu allotjament Menú per a celíacs, previ avisoServei de cafeteria.Desdejuni allotjats 2€. Des de les 6.30 horesMenú 10€, amb possibilitat de mig menú.(6€). Fins a les 21.30 horesServei de llençols i tovallola.A l'interior no està permès a mascotes. Excepte excepcions legals.Segell, no expedim credencial nova.Nova gerència des de juny de 2019.