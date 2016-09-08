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Albergui Font Saleta
Boente, s/n (la Corunya)
Boente, entre Melide i Arzúa
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Olga, Fernando i Miguel (nova gerència des de juny de 2019)
Observacions: Servei de rentada i assecat de roba (límit horari 20.00 hores) inclòs en preu allotjament Menú per a celíacs, previ avisoServei de cafeteria.Desdejuni allotjats 2€. Des de les 6.30 horesMenú 10€, amb possibilitat de mig menú.(6€). Fins a les 21.30 horesServei de llençols i tovallola.A l'interior no està permès a mascotes. Excepte excepcions legals.Segell, no expedim credencial nova.Nova gerència des de juny de 2019.
Camí Francès
Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa
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