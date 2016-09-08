Albergui Font Saleta

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Camí Francès Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa

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Disponible sense connexió
664
0
Os albergues

Boente, s/n (la Corunya)
Boente, entre Melide i Arzúa

981 501 853, i, 648 836 213 ( whastAPP ).

[email protected].

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Olga, Fernando i Miguel (nova gerència des de juny de 2019)

Observacions: Servei de rentada i assecat de roba (límit horari 20.00 hores) inclòs en preu allotjament Menú per a celíacs, previ avisoServei de cafeteria.Desdejuni allotjats 2€. Des de les 6.30 horesMenú 10€, amb possibilitat de mig menú.(6€). Fins a les 21.30 horesServei de llençols i tovallola.A l'interior no està permès a mascotes. Excepte excepcions legals.Segell, no expedim credencial nova.Nova gerència des de juny de 2019.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa

km 28,8
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
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