Albergue Fonte Saleta

Boente, s/n (A Coruña)

Boente, entre Melide e Arzúa 981 501 853, e, 648 836 213 ( whastAPP ).

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Olga, Fernando e Miguel (nova xerencia desde xuño de 2019)

Observacións: Servizo de lavado e secado de roupa (límite horario 20:00 horas) incluído en prezo aloxamento Menú paira celíacos, previo avisoServizo de cafetaría.Almorzo aloxados 2€. Desde as 6:30 horasMenú 10€, con posibilidade de medio menú.(6€). Até as 21:30 horasServizo de sabas e toalla.No interior non está permitido a mascotas. Salvo excepcións legais.Selo, non expedimos credencial nova.Nova xerencia desde xuño de 2019.