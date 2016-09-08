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Albergue Fonte Saleta
Boente, s/n (A Coruña)
Boente, entre Melide e Arzúa
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Olga, Fernando e Miguel (nova xerencia desde xuño de 2019)
Observacións: Servizo de lavado e secado de roupa (límite horario 20:00 horas) incluído en prezo aloxamento Menú paira celíacos, previo avisoServizo de cafetaría.Almorzo aloxados 2€. Desde as 6:30 horasMenú 10€, con posibilidade de medio menú.(6€). Até as 21:30 horasServizo de sabas e toalla.No interior non está permitido a mascotas. Salvo excepcións legais.Selo, non expedimos credencial nova.Nova xerencia desde xuño de 2019.
Camiño Francés
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
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