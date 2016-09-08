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Camiño Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa

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Albergue Fonte Saleta

Dispoñible sen conexión
664
0
Os albergues

Boente, s/n (A Coruña)
Boente, entre Melide e Arzúa

981 501 853, e, 648 836 213 ( whastAPP ).

[email protected].

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Olga, Fernando e Miguel (nova xerencia desde xuño de 2019)

Observacións: Servizo de lavado e secado de roupa (límite horario 20:00 horas) incluído en prezo aloxamento Menú paira celíacos, previo avisoServizo de cafetaría.Almorzo aloxados 2€. Desde as 6:30 horasMenú 10€, con posibilidade de medio menú.(6€). Até as 21:30 horasServizo de sabas e toalla.No interior non está permitido a mascotas. Salvo excepcións legais.Selo, non expedimos credencial nova.Nova xerencia desde xuño de 2019.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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