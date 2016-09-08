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Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa

Albergue Fuente Saleta

Disponible sin conexión
672
8
Os albergues

Boente, s/n (A Coruña)
Boente, entre Melide y Arzúa

981 501 853, y, 648 836 213 ( whastAPP ).

[email protected].

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Olga, Fernando y Miguel (nueva gerencia desde junio de 2019)

Observaciones: Servicio de lavado y secado de ropa (límite horario 20:00 horas) incluido en precio alojamiento Menú para celíacos, previo aviso Servicio de cafetería. Desayuno alojados 2€. Desde las 6:30 horas Menú 10€, con posibilidad de medio menú.(6€). Hasta las 21:30 horas Servicio de sábanas y toalla. En el interior no está permitido a mascotas. Salvo excepciones legales. Sello, no expedimos credencial nueva. Nueva gerencia desde junio de 2019.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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