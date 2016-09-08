Albergue Fuente Saleta
Boente, s/n (A Coruña)
Boente, entre Melide y Arzúa
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Olga, Fernando y Miguel (nueva gerencia desde junio de 2019)
Observaciones: Servicio de lavado y secado de ropa (límite horario 20:00 horas) incluido en precio alojamiento Menú para celíacos, previo aviso Servicio de cafetería. Desayuno alojados 2€. Desde las 6:30 horas Menú 10€, con posibilidad de medio menú.(6€). Hasta las 21:30 horas Servicio de sábanas y toalla. En el interior no está permitido a mascotas. Salvo excepciones legales. Sello, no expedimos credencial nueva. Nueva gerencia desde junio de 2019.
Camino Francés
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos