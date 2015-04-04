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Obradoiro aterpetxea
Kale Nagusia, 49 behea
Sarria
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Beatriz Vila González
Oharrak: Aterpetxeko harreran, "Arte-San" tailerrean egindako tailu- eta eskultura-erakusketa bat dute. Santiago katedraleko Harrizko Koruko irudien 0,5 mailako erreprodukzioa nabarmentzen da, eta jatorrizkoak katedral bereko Ate Santuan daude.
Bide frantsesa
Triacastela eta Sarria arteko etapa
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