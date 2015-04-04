Albergue Obradoiro
Calle Mayor, 49 bajo
Sarria
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Beatriz Vila González
Observaciones: En la recepción del albergue tienen una exposición de talla y escultura realizada en su taller "Arte-san", destacando una reproducción a escala 0.5 de las figuras del Coro Pétreo de la catedral de Santiago, cuyos originales están situados en la Puerta Santa de la misma catedral.
Camino Francés
Etapa de Triacastela a Sarria
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