Albergue Obradoiro

Rúa Maior, 49 baixo

Sarria 982 53 24 42, 647 209 267, 653 498 621

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Beatriz Vila González

Observacións: Na recepción do albergue teñen una exposición de talla e escultura realizada no seu taller "Arte-san", destacando una reprodución a escala 0.5 das figuras do Coro Pétreo da catedral de Santiago, cuxos orixinais están situados na Porta Santa da mesma catedral.