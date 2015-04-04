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Albergue Obradoiro
Rúa Maior, 49 baixo
Sarria
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Beatriz Vila González
Observacións: Na recepción do albergue teñen una exposición de talla e escultura realizada no seu taller "Arte-san", destacando una reprodución a escala 0.5 das figuras do Coro Pétreo da catedral de Santiago, cuxos orixinais están situados na Porta Santa da mesma catedral.
Camiño Francés
Etapa de Triacastela a Sarria
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