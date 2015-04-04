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Camiño Francés Etapa de Triacastela a Sarria

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Albergue Obradoiro

Dispoñible sen conexión
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Albergue obradoiro

Rúa Maior, 49 baixo
Sarria

982 53 24 42, 647 209 267, 653 498 621

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Beatriz Vila González

Observacións: Na recepción do albergue teñen una exposición de talla e escultura realizada no seu taller "Arte-san", destacando una reprodución a escala 0.5 das figuras do Coro Pétreo da catedral de Santiago, cuxos orixinais están situados na Porta Santa da mesma catedral.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Tempo 04H 15’
Dificultade media
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