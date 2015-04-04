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Alberg Obradoiro
Carrer Major, 49 baix
Sarria
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Beatriz Vila González
Observacions: En la recepció de l'alberg tenen una exposició de talla i escultura feta en el seu taller "Art-sant", destacant una reproducció a escala 0.5 de les figures del Cor Petri de la catedral de Santiago, els originals de la qual estan situats en la Porta Santa de la mateixa catedral.
Camí Francès
Etapa de Triacastela a Sarria
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