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Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria

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Alberg Obradoiro

Disponible sense connexió
444
0
Albergue obradoiro

Carrer Major, 49 baix
Sarria

982 53 24 42, 647 209 267, 653 498 621

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Beatriz Vila González

Observacions: En la recepció de l'alberg tenen una exposició de talla i escultura feta en el seu taller "Art-sant", destacant una reproducció a escala 0.5 de les figures del Cor Petri de la catedral de Santiago, els originals de la qual estan situats en la Porta Santa de la mateixa catedral.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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