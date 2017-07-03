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Portugalgo Bidea Tuitik O Porriñora

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O Porriñoko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
223
0
Albergue de o porrino

Buenos Aires etorbidea, z/g
O Porriño (Pontevedra)

986 33 54 28

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Manuel (15:00etatik 22:00etara)

Oharrak:

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Tuitik O Porriñora Etapa 1

Tuitik O Porriñora

km 18,0
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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