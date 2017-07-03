Portugalgo Bidea Tuitik O Porriñora
Buenos Aires etorbidea, z/g
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O Porriñoko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2230
Buenos Aires etorbidea, z/g
O Porriño (Pontevedra)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Manuel (15:00etatik 22:00etara)
Oharrak:
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