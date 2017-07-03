Camino Portugués Etapa de Tui a O Porriño
Avenida de Buenos Aires, s/n
Albergue de peregrinos de O Porriño
Disponible sin conexión
31357
Avenida de Buenos Aires, s/n
O Porriño (Pontevedra)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue: José Manuel (15:00 a 22:00)
Observaciones:
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 1
Etapa de Tui a O Porriño
km 18,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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