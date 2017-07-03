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Camino Portugués Etapa de Tui a O Porriño

Albergue de peregrinos de O Porriño

Disponible sin conexión
313
57
Albergue de o porrino

Avenida de Buenos Aires, s/n
O Porriño (Pontevedra)

986 33 54 28

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: José Manuel (15:00 a 22:00)

Observaciones:

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Tui a O Porriño Etapa 1

Etapa de Tui a O Porriño

km 18,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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