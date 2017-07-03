Camiño Portugués Etapa de Tui ao Porriño
Avenida de Buenos Aires, s/n
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Albergue de peregrinos do Porriño
Dispoñible sen conexión
2230
Avenida de Buenos Aires, s/n
O Porriño (Pontevedra)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue: José Manuel (15:00 a 22:00)
Observacións:
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 1
Etapa de Tui ao Porriño
km 18,7
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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