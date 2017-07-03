Camí Portuguès Etapa de Tui a O Porriño
Avinguda de Buenos Aires, s/n
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Alberg de pelegrins d'O Porriño
Disponible sense connexió
2250
Avinguda de Buenos Aires, s/n
O Porriño (Pontevedra)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Manuel (15.00 a 22.00)
Observacions:
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 1
Etapa de Tui a O Porriño
km 18,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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