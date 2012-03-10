Iparraldeko Bidea Gernikatik Lezamara
Meakaur Auzoa, 1
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Meakaur aterpetxe turistikoa
Konexiorik gabe erabilgarri
350
Meakaur Auzoa, 1
Meakaur auzoa (Morga)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aterpetxeko langileak
Oharrak: Garrantzitsua: Gaua pasatzeko erreserba egin behar da!Aterpetxea Bidetik bi kilometrora dago. Desbideratzea hartu behar da lurpekoa gurutzatu baino lehen, Morgako gainan. Ez da Morga iritsi behar. Zalantzarik izanez gero, deitu seinaleei.
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