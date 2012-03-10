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Iparraldeko Bidea Gernikatik Lezamara

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Meakaur aterpetxe turistikoa

Konexiorik gabe erabilgarri
35
0
02 albergue y centro de acogida turistica de morga

Meakaur Auzoa, 1
Meakaur auzoa (Morga)

944 911 746

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aterpetxeko langileak

Oharrak: Garrantzitsua: Gaua pasatzeko erreserba egin behar da!Aterpetxea Bidetik bi kilometrora dago. Desbideratzea hartu behar da lurpekoa gurutzatu baino lehen, Morgako gainan. Ez da Morga iritsi behar. Zalantzarik izanez gero, deitu seinaleei.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Gernikatik Lezamara Etapa 6

Gernikatik Lezamara

km 21,8
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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