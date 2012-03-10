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Alberg turístic Meakaur
Meakaur Auzoa, 1
Barri de Meakaur (Morga)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de l'alberg
Observacions: Important: !És necessària la reserva prèvia per pernoctar!L'alberg es troba a més de dos quilòmetres del Camí. Cal prendre el desviament abans de creuar el subterrani sota la carretera en l'alt de Morga. No cal arribar a Morga. Cridar en cas de dubtes amb la senyalització.
Camí del Nord
Etapa de Guernica a Lezama
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