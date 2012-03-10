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Camí del Nord Etapa de Guernica a Lezama

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Alberg turístic Meakaur

Disponible sense connexió
37
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02 albergue y centro de acogida turistica de morga

Meakaur Auzoa, 1
Barri de Meakaur (Morga)

944 911 746

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de l'alberg

Observacions: Important: !És necessària la reserva prèvia per pernoctar!L'alberg es troba a més de dos quilòmetres del Camí. Cal prendre el desviament abans de creuar el subterrani sota la carretera en l'alt de Morga. No cal arribar a Morga. Cridar en cas de dubtes amb la senyalització.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Guernica a Lezama Etapa 6

Etapa de Guernica a Lezama

km 21,8
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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