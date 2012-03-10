Albergue turístico Meakaur

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Personal del albergue

Observaciones: Importante: !Es necesaria la reserva previa para pernoctar! El albergue se encuentra a más de dos kilómetros del Camino. Hay que tomar el desvío antes de cruzar el subterráneo bajo la carretera en el alto de Morga. No hay que llegar a Morga. Llamar en caso de dudas con la señalización.