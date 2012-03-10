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Camino del Norte Etapa de Gernika a Lezama

Albergue turístico Meakaur

Disponible sin conexión
47
2
02 albergue y centro de acogida turistica de morga

Meakaur Auzoa, 1
Barrio de Meakaur (Morga)

944 911 746

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Personal del albergue

Observaciones: Importante: !Es necesaria la reserva previa para pernoctar! El albergue se encuentra a más de dos kilómetros del Camino. Hay que tomar el desvío antes de cruzar el subterráneo bajo la carretera en el alto de Morga. No hay que llegar a Morga. Llamar en caso de dudas con la señalización.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Gernika a Lezama Etapa 6

Etapa de Gernika a Lezama

km 21,8
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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