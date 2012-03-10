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Albergue turístico Meakaur
Meakaur Auzoa, 1
Barrio de Meakaur (Morga)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal do albergue
Observacións: Importante: !É necesaria a reserva previa para pasar a noite!O albergue atópase a máis de dous quilómetros do Camiño. Hai que tomar o desvío antes de cruzar o subterráneo baixo a estrada no alto de Morga. Non hai que chegar a Morga. Chamar en caso de dúbidas coa sinalización.
Camiño do Norte
Etapa de Gernika a Lezama
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