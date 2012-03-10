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Camiño do Norte Etapa de Gernika a Lezama

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Albergue turístico Meakaur

Dispoñible sen conexión
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02 albergue y centro de acogida turistica de morga

Meakaur Auzoa, 1
Barrio de Meakaur (Morga)

944 911 746

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal do albergue

Observacións: Importante: !É necesaria a reserva previa para pasar a noite!O albergue atópase a máis de dous quilómetros do Camiño. Hai que tomar o desvío antes de cruzar o subterráneo baixo a estrada no alto de Morga. Non hai que chegar a Morga. Chamar en caso de dúbidas coa sinalización.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Gernika a Lezama Etapa 6

Etapa de Gernika a Lezama

km 21,8
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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