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Zilarraren Bidea Aguraingo Hondarribia eta San Pedro de Rozados arteko etapa

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Mari Carmen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
83
0

Ekialde kalea, 9
San Pedro de Rotados (Salamanca)

923344075

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mari Carmen Bermejo

Oharrak:

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Aguraingo Hondarribia eta San Pedro de Rozados arteko etapa Etapa 17

Aguraingo Hondarribia eta San Pedro de Rozados arteko etapa

km 28,0
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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