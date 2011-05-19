Zilarraren Bidea Aguraingo Hondarribia eta San Pedro de Rozados arteko etapa
Ekialde kalea, 9
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Mari Carmen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
830
Ekialde kalea, 9
San Pedro de Rotados (Salamanca)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mari Carmen Bermejo
Oharrak:
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 17
Aguraingo Hondarribia eta San Pedro de Rozados arteko etapa
km 28,0
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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