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Via de la Plata Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados

Albergue Mari Carmen

Disponible sin conexión
96
17

C/ Oriente, 9
San Pedro de Rozados (Salamanca)

923 34 40 75

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Mari Carmen Bermejo

Observaciones:

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados Etapa 17

Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados

km 28,0
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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