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Via de la Plata Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a Sant Pere de Fregats

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Alberg Mari Carmen

Disponible sense connexió
82
0

C/ Orient, 9
Sant Pere de Fregats (Salamanca)

923 34 40 75

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mari Carmen Bermejo

Observacions:

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a Sant Pere de Fregats Etapa 17

Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a Sant Pere de Fregats

km 28,0
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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