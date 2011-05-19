Via de la Plata Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a Sant Pere de Fregats
C/ Orient, 9
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Alberg Mari Carmen
Disponible sense connexió
820
C/ Orient, 9
Sant Pere de Fregats (Salamanca)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mari Carmen Bermejo
Observacions:
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 17
Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a Sant Pere de Fregats
km 28,0
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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