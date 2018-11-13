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Llanes Playa de Poo aterpetxea
Hondartzako bidea, 36
Poo (Llanesko Kontzejua-Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: David
Oharrak: Ordutegia: 08:00etatik 22:00etara, eta harrera-ordutegia: 15:00etatik 22:00etara. Kafetegi-zerbitzuak jatetxe-zerbitzua ere badu. Ez dute eguneko menurik balio, baina janari-aukera ugari daude. Jende guztiarentzako zerbitzua, aterpetxean ostatu hartu ala ez, erromesa izan ala ez. Irailaren 1etik denboraldia amaitu arte, oinarrizko gosaria (kafea/te/kakaoa + ogi txigortua edo tortilla-pintxoa) emango diegu gure aterpetxean lo egiten duten erromes guztiei.
Iparraldeko bidea
Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak