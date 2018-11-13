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Iparraldeko Bidea Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa

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Llanes Playa de Poo aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
103
0
Foto Portada Sol

Hondartzako bidea, 36
Poo (Llanesko Kontzejua-Asturias)

985 40 31 81

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: David

Oharrak: Ordutegia: 08:00etatik 22:00etara, eta harrera-ordutegia: 15:00etatik 22:00etara. Kafetegi-zerbitzuak jatetxe-zerbitzua ere badu. Ez dute eguneko menurik balio, baina janari-aukera ugari daude. Jende guztiarentzako zerbitzua, aterpetxean ostatu hartu ala ez, erromesa izan ala ez. Irailaren 1etik denboraldia amaitu arte, oinarrizko gosaria (kafea/te/kakaoa + ogi txigortua edo tortilla-pintxoa) emango diegu gure aterpetxean lo egiten duten erromes guztiei.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa Etapa 18

Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa

km 33,9
Denbora 08H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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