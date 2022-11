Albergue Llanes Praia de Poo

Camiño da Praia, 36

Poo (Concello de Llanes-Asturias) 985 40 31 81 www.llaneshostel.com.

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: David

Observacións: Horario de apertura é de 08:00 a 22:00, e o de recepción de 15:00 a 22:00O servizo de cafeteria tamén inclúe un servizo de restaurante. Non serven menú do día pero si que hai bastantes opcións de comida. Servizo paira todo o público, independentemente de que se aloxen ou non no Albergue, sexa peregrino ou non.Desde o 1 de Setembro até o peche de tempada, incluímos un almorzo básico (café/che/cacao + tostada ou petisco de tortilla) a todos os peregrinos que durman en noso Albergue.