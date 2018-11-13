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Camiño do Norte Etapa de Llanes a San Esteban de Leces

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Albergue Llanes Praia de Poo

Dispoñible sen conexión
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Foto Portada Sol

Camiño da Praia, 36
Poo (Concello de Llanes-Asturias)

985 40 31 81

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: David

Observacións: Horario de apertura é de 08:00 a 22:00, e o de recepción de 15:00 a 22:00O servizo de cafeteria tamén inclúe un servizo de restaurante. Non serven menú do día pero si que hai bastantes opcións de comida. Servizo paira todo o público, independentemente de que se aloxen ou non no Albergue, sexa peregrino ou non.Desde o 1 de Setembro até o peche de tempada, incluímos un almorzo básico (café/che/cacao + tostada ou petisco de tortilla) a todos os peregrinos que durman en noso Albergue.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Llanes a San Esteban de Leces Etapa 18

Etapa de Llanes a San Esteban de Leces

km 33,9
Tempo 08H 25’
Dificultade media
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