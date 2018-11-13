Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Llanes Praia de Poo
Camiño da Praia, 36
Poo (Concello de Llanes-Asturias)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: David
Observacións: Horario de apertura é de 08:00 a 22:00, e o de recepción de 15:00 a 22:00O servizo de cafeteria tamén inclúe un servizo de restaurante. Non serven menú do día pero si que hai bastantes opcións de comida. Servizo paira todo o público, independentemente de que se aloxen ou non no Albergue, sexa peregrino ou non.Desde o 1 de Setembro até o peche de tempada, incluímos un almorzo básico (café/che/cacao + tostada ou petisco de tortilla) a todos os peregrinos que durman en noso Albergue.
Camiño do Norte
Etapa de Llanes a San Esteban de Leces
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo