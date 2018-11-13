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Alberg Llanes Playa de Poo
Camí de la Platja, 36
Poo (Consell de Llanes-Astúries)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: David
Observacions: Horario d'obertura és de 08.00 a 22.00, i el de recepció de 15.00 a 22.00El servei de cafeteria també inclou un servei de restaurant. No serveixen menú del dia però si que hi ha bastantes opcions de menjar. Servei per a tot el públic, independentment que s'allotgin o no en l'Alberg, sigui pelegrí o no.Des de l'1 de Setembre fins al tancament de temporada, incloem un desdejuni bàsic (cafè/et/cacau + torrada o punxo de truita) a tots els pelegrins que dormin en el nostre Alberg.
Camí del Nord
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