Albergue Llanes Playa de Poo

Camino de la Playa, 36

Poo (Concejo de Llanes-Asturias) 985 40 31 81 www.llaneshostel.com.

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: David

Observaciones: Horario de apertura es de 08:00 a 22:00, y el de recepción de 15:00 a 22:00 El servicio de cafeteria también incluye un servicio de restaurante. No sirven menú del día pero si que hay bastantes opciones de comida. Servicio para todo el público, independientemente de que se alojen o no en el Albergue, sea peregrino o no. Desde el 1 de Septiembre hasta el cierre de temporada, incluimos un desayuno básico (café/te/cacao + tostada o pincho de tortilla) a todos los peregrinos que duerman en nuestro Albergue.