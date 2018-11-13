Albergue Llanes Playa de Poo
Camino de la Playa, 36
Poo (Concejo de Llanes-Asturias)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: David
Observaciones: Horario de apertura es de 08:00 a 22:00, y el de recepción de 15:00 a 22:00 El servicio de cafeteria también incluye un servicio de restaurante. No sirven menú del día pero si que hay bastantes opciones de comida. Servicio para todo el público, independientemente de que se alojen o no en el Albergue, sea peregrino o no. Desde el 1 de Septiembre hasta el cierre de temporada, incluimos un desayuno básico (café/te/cacao + tostada o pincho de tortilla) a todos los peregrinos que duerman en nuestro Albergue.
Camino del Norte
Etapa de Llanes a San Esteban de Leces
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