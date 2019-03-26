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Bide Frantsesa Gares - Lizarra etapa

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Lizarrako ANFAS aterpetxea

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Arkumeen kalea 7, behea
Lizarra (Nafarroa)

Aterpetxea: 639 011 688 / ANFAS bulegoak: 948 55 45 51

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: ANFAS (ADIMEN EZINTASUNA DUTEN PERTSONEN ALDEKO NAFARROAKO ELKARTEA)

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: ANFAS (ADIMEN EZINTASUNA DUTEN PERTSONEN ALDEKO NAFARROAKO ELKARTEA)

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Estibaliz

Oharrak: Astelehenetan bisita gidatuak antolatzen dituzte Gure aterpetxearen bitartez espazio bat eskaini nahi dugu adimen-ezintasuna edo garapen-arazoak dituzten pertsonen gizarteratzea eta parte-hartzea bultzatzeko. Gure aterpetxea ez da beste batzuena bezalakoa; izan ere, erromesek adimen-ezintasuna duten pertsonekin edo beren borondatez beste boluntario batzuen laguntzarekin ospitale gisa lan egiten duten garapenarekin partekatuko dute egonaldia. Beraz, baditugu desgaitasun intelektuala duten ospitaleetako boluntarioak eta laguntzeko ospitalekoak, desgaitasunen bat duten pertsonei boluntario-lanaren esperientzia polit hori errazteko.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Gares - Lizarra etapa Etapa 5

Gares - Lizarra etapa

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Lizarrako ANFAS aterpetxea

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