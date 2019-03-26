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Lizarrako ANFAS aterpetxea
Arkumeen kalea 7, behea
Lizarra (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: ANFAS (ADIMEN EZINTASUNA DUTEN PERTSONEN ALDEKO NAFARROAKO ELKARTEA)
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: ANFAS (ADIMEN EZINTASUNA DUTEN PERTSONEN ALDEKO NAFARROAKO ELKARTEA)
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Estibaliz
Oharrak: Astelehenetan bisita gidatuak antolatzen dituzte Gure aterpetxearen bitartez espazio bat eskaini nahi dugu adimen-ezintasuna edo garapen-arazoak dituzten pertsonen gizarteratzea eta parte-hartzea bultzatzeko. Gure aterpetxea ez da beste batzuena bezalakoa; izan ere, erromesek adimen-ezintasuna duten pertsonekin edo beren borondatez beste boluntario batzuen laguntzarekin ospitale gisa lan egiten duten garapenarekin partekatuko dute egonaldia. Beraz, baditugu desgaitasun intelektuala duten ospitaleetako boluntarioak eta laguntzeko ospitalekoak, desgaitasunen bat duten pertsonei boluntario-lanaren esperientzia polit hori errazteko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak