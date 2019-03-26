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Camino Francés Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

Albergue de ANFAS de Estella

Disponible sin conexión
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97
IMG 5665 Fotor copia

C/ Cordeleros 7, bajo
Estella (Navarra)

Albergue: 639 011 688 / Oficinas ANFAS: 948 55 45 51

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: ANFAS (ASOCIACION NAVARRA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL )

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: ANFAS (ASOCIACION NAVARRA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL )

Persona encargada de atender el albergue: Estíbaliz

Observaciones: Organizan visitas guiadas los lunes A través de nuestro albergue pretendemos ofrecer un espacio para favorecer la inclusión y participación social de las personas con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo. Nuestro albergue es diferente a otros, ya que los peregrinos compartirán su estancia con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que trabajan voluntariamente como hospitaleros/as, con el apoyo de otras personas voluntarias. Contamos, por tanto, con hospitaleros/as voluntarios/as con discapacidad intelectual y hospitaleros/as de apoyo, que tratan de facilitar esta bonita experiencia de voluntariado a las personas con discapacidad.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra Etapa 5

Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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