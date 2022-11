Alberg d'ANFAS d'Estella

C/ Cordeleros 7, baix

Estella (Navarra) Alberg: 639 011 688 / Oficines ANFAS: 948 55 45 51 www.albergueanfas.org

Propietat de l'alberg: ANFAS (ASOCIACION NAVARRA A favor DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL )

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: ANFAS (ASOCIACION NAVARRA A favor DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL )

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Estíbaliz

Observacions: Organitzen visites guiades els dillunsA través del nostre alberg pretenem oferir un espai per afavorir la inclusió i participació social de les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns del desenvolupament.El nostre alberg és diferent a altres, ja que els pelegrins compartiran la seva estada amb persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament que treballen voluntàriament com hospitaleros/as, amb el suport d'altres persones voluntàries.Contem, per tant, amb hospitaleros/as voluntaris/as amb discapacitat intel·lectual i hospitaleros/as de suport, que tracten de facilitar aquesta bonica experiència de voluntariat a les persones amb discapacitat.