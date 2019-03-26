Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Francès Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg d'ANFAS d'Estella

Disponible sense connexió
160
0
IMG 5665 Fotor copia

C/ Cordeleros 7, sota
Estella (Navarra)

Alberg: 639 011 688 / Oficines ANFAS: 948 55 45 51

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: ANFAS (ASOCIACION NAVARRA A favor DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL )

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: ANFAS (ASOCIACION NAVARRA A favor DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL )

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Estíbaliz

Observacions: Organitzen visites guiades els dillunsA través del nostre alberg pretenem oferir un espai per afavorir la inclusió i participació social de les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns del desenvolupament.El nostre alberg és diferent a altres, ja que els pelegrins compartiran la seva estada amb persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament que treballen voluntàriament com hospitaleros/as, amb el suport d'altres persones voluntàries.Contem, per tant, amb hospitaleros/as voluntaris/as amb discapacitat intel·lectual i hospitaleros/as de suport, que tracten de facilitar aquesta bonica experiència de voluntariat a les persones amb discapacitat.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra Etapa 5

Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Així veuen els pelegrins el Alberg d'ANFAS d'Estella

Veure tots

Envia les teves fotografies!