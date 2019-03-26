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Alberg d'ANFAS d'Estella
C/ Cordeleros 7, sota
Estella (Navarra)
Propietat de l'alberg: ANFAS (ASOCIACION NAVARRA A favor DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL )
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: ANFAS (ASOCIACION NAVARRA A favor DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL )
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Estíbaliz
Observacions: Organitzen visites guiades els dillunsA través del nostre alberg pretenem oferir un espai per afavorir la inclusió i participació social de les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns del desenvolupament.El nostre alberg és diferent a altres, ja que els pelegrins compartiran la seva estada amb persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament que treballen voluntàriament com hospitaleros/as, amb el suport d'altres persones voluntàries.Contem, per tant, amb hospitaleros/as voluntaris/as amb discapacitat intel·lectual i hospitaleros/as de suport, que tracten de facilitar aquesta bonica experiència de voluntariat a les persones amb discapacitat.
Camí Francès
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
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