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Albergue de ANFAS de Estella
C/ Cordeeiros 7, baixo
Estella (Navarra)
Propiedade do albergue: ANFAS (ASOCIACION NAVARRA A favor DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL )
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: ANFAS (ASOCIACION NAVARRA A favor DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL )
Persoa encargada de atender o albergue: Estíbaliz
Observacións: Organizan visitas guiadas os lunsA través de noso albergue pretendemos ofrecer un espazo paira favorecer a inclusión e participación social das persoas con discapacidade intelectual ou trastornos do desenvolvemento.Noso albergue é diferente a outros, xa que os peregrinos compartirán a súa estancia con persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento que traballan voluntariamente como hospitaleros/as, co apoio doutras persoas voluntarias.Contamos, por tanto, con hospitaleros/as voluntarios/as con discapacidade intelectual e hospitaleros/as de apoio, que tratan de facilitar esta bonita experiencia de voluntariado ás persoas con discapacidade.
Camiño Francés
Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra
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