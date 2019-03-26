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Camiño Francés Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra

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Albergue de ANFAS de Estella

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C/ Cordeeiros 7, baixo
Estella (Navarra)

Albergue: 639 011 688 / Oficinas ANFAS: 948 55 45 51

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: ANFAS (ASOCIACION NAVARRA A favor DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL )

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: ANFAS (ASOCIACION NAVARRA A favor DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL )

Persoa encargada de atender o albergue: Estíbaliz

Observacións: Organizan visitas guiadas os lunsA través de noso albergue pretendemos ofrecer un espazo paira favorecer a inclusión e participación social das persoas con discapacidade intelectual ou trastornos do desenvolvemento.Noso albergue é diferente a outros, xa que os peregrinos compartirán a súa estancia con persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento que traballan voluntariamente como hospitaleros/as, co apoio doutras persoas voluntarias.Contamos, por tanto, con hospitaleros/as voluntarios/as con discapacidade intelectual e hospitaleros/as de apoio, que tratan de facilitar esta bonita experiencia de voluntariado ás persoas con discapacidade.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra Etapa 5

Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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