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Las Aguedas Etxeko aterpetxea
Done Jakue bidea, 52. PK: 24718
Rechivaldoko Muriak (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Las Aguedas Etxeko aterpetxea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Las Aguedas Etxea, S.L.
Oharrak: Aterpetxea urte osoan irekita dago erromesentzat eta talde, elkarte, elkarte eta abarrentzat, azaroan martxotik martxora, hilabete hotzak eta berokuntzakoak direnez, eta hilabete horietan bertan ospitalerik ez dutenei, hilabete hotzak eta berokuntzakoak. Eranskina eta barnean konektatua, Las Aguedas Landa Etxea dago, urte osoan, 5 logela bikoitzekin. Prezioa: 35 euro banakako gelan (goi denboraldian, berokuntzarik erabili beharrik ez dagoenean), 50 euro, logela bikoitzean, gosaria eta bainugela barne. Erreserbak 636067840 telefonora deituta edo posta elektronikoz.
Bide frantsesa
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak