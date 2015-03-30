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Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

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Las Aguedas Etxeko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
410
0
02 albergue las aguedas

Done Jakue bidea, 52. PK: 24718
Rechivaldoko Muriak (Leon)

636067840

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Las Aguedas Etxeko aterpetxea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Las Aguedas Etxea, S.L.

Oharrak: Aterpetxea urte osoan irekita dago erromesentzat eta talde, elkarte, elkarte eta abarrentzat, azaroan martxotik martxora, hilabete hotzak eta berokuntzakoak direnez, eta hilabete horietan bertan ospitalerik ez dutenei, hilabete hotzak eta berokuntzakoak. Eranskina eta barnean konektatua, Las Aguedas Landa Etxea dago, urte osoan, 5 logela bikoitzekin. Prezioa: 35 euro banakako gelan (goi denboraldian, berokuntzarik erabili beharrik ez dagoenean), 50 euro, logela bikoitzean, gosaria eta bainugela barne. Erreserbak 636067840 telefonora deituta edo posta elektronikoz.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa Etapa 21

Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

km 25,9
Denbora
Zailtasuna stages.dificultad.null
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