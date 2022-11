C/ Camí de Santiago, 52. CP: 24718

Murias de Rechivaldo (León) 636 06 78 40 www.lasaguedas.com

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Alberg Casa Les Águedas S.L.

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Albergui Casa Les Águedas, S.L.

Observacions: L'Alberg està obert tot l'any a pelegrins i a grups, famílies, associacions, etc, De novembre a març, en ser els mesos freds i d'ús de calefacció, i si no tenen hospitalero vivint en aquests mesos allí, es demana crear grups d'almenys 8 persones i fer reserva prèvia (cridant al 636 06 78 40 o escrivint a lasaguedas@yahoo.es) per motius de sostenibilitat energètica i econòmica. Annex i connectat internament a l'Alberg està la Casa Rural Les Águedas oberta tot l'any amb 5 habitacions dobles. Preus des de 35 euros en habitació individual (en temporada alta quan no és necessari usar calefacció) fins a 50 euros en habitació doble amb desdejuni i bany inclòs. Reserves cridant al 636 06 78 40 o per mail.