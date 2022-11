C/ Camiño de Santiago, 52. CP: 24718

Murias de Rechivaldo (León) 636 06 78 40 www.lasaguedas.com

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Albergue Casa As Águedas S.L.

Persoa encargada de atender o albergue: Albergue Casa As Águedas, S.L.

Observacións: O Albergue está aberto todo o ano a peregrinos e a grupos, familias, asociacións, etc., De novembro a marzo, ao ser os meses fríos e de uso de calefacción, e se non teñen hospitalero vivindo neses meses alí, pídese crear grupos de polo menos 8 persoas e facer reserva previa (chamando ao 636 06 78 40 ou escribindo a lasaguedas@yahoo.es) por motivos de sustentabilidade enerxética e económica. Anexo e conectado internamente ao Albergue está a Casa Rural As Águedas aberta todo o ano con 5 habitacións dobres. Prezos desde 35 euros en habitación individual (en tempada alta cando non é necesario usar calefacción) ata 50 euros en habitación dobre con almorzo e baño incluído. Reservas chamando ao 636 06 78 40 ou por mail.