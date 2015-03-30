Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Casa As Águedas
C/ Camiño de Santiago, 52. CP: 24718
Murias de Rechivaldo (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Albergue Casa As Águedas S.L.
Persoa encargada de atender o albergue: Albergue Casa As Águedas, S.L.
Observacións: O Albergue está aberto todo o ano a peregrinos e a grupos, familias, asociacións, etc., De novembro a marzo, ao ser os meses fríos e de uso de calefacción, e se non teñen hospitalero vivindo neses meses alí, pídese crear grupos de polo menos 8 persoas e facer reserva previa (chamando ao 636 06 78 40 ou escribindo a [email protected]) por motivos de sustentabilidade enerxética e económica. Anexo e conectado internamente ao Albergue está a Casa Rural As Águedas aberta todo o ano con 5 habitacións dobres. Prezos desde 35 euros en habitación individual (en tempada alta cando non é necesario usar calefacción) ata 50 euros en habitación dobre con almorzo e baño incluído. Reservas chamando ao 636 06 78 40 ou por mail.
Camiño Francés
Etapa de Astorga a Foncebadón
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo