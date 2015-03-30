Albergue Casa Las Águedas
C/ Camino de Santiago, 52. CP: 24718
Murias de Rechivaldo (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Albergue Casa Las Águedas S.L.
Persona encargada de atender el albergue: Albergue Casa Las Águedas, S.L.
Observaciones: El Albergue está abierto todo el año a peregrinos y a grupos, familias, asociaciones, etc, De noviembre a marzo, al ser los meses fríos y de uso de calefacción, y si no tienen hospitalero viviendo en esos meses allí, se pide crear grupos de al menos 8 personas y hacer reserva previa (llamando al 636 06 78 40 o escribiendo a [email protected]) por motivos de sostenibilidad energética y económica. Anexo y conectado internamente al Albergue está la Casa Rural Las Águedas abierta todo el año con 5 habitaciones dobles. Precios desde 35 euros en habitación individual (en temporada alta cuando no es necesario usar calefacción) hasta 50 euros en habitación doble con desayuno y baño incluido. Reservas llamando al 636 06 78 40 o por mail.
Camino Francés
Etapa de Astorga a Foncebadón
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