C/ Camino de Santiago, 52. CP: 24718

Murias de Rechivaldo (León) 636 06 78 40 www.lasaguedas.com

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Albergue Casa Las Águedas S.L.

Persona encargada de atender el albergue: Albergue Casa Las Águedas, S.L.

Observaciones: El Albergue está abierto todo el año a peregrinos y a grupos, familias, asociaciones, etc, De noviembre a marzo, al ser los meses fríos y de uso de calefacción, y si no tienen hospitalero viviendo en esos meses allí, se pide crear grupos de al menos 8 personas y hacer reserva previa (llamando al 636 06 78 40 o escribiendo a lasaguedas@yahoo.es) por motivos de sostenibilidad energética y económica. Anexo y conectado internamente al Albergue está la Casa Rural Las Águedas abierta todo el año con 5 habitaciones dobles. Precios desde 35 euros en habitación individual (en temporada alta cuando no es necesario usar calefacción) hasta 50 euros en habitación doble con desayuno y baño incluido. Reservas llamando al 636 06 78 40 o por mail.