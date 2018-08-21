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Landa-eremuetako biztanleen aterpetxea
Hilerriko pasealekua
Campos herria (Palentzia)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Carmina eta Inmaculada
Oharrak: Aterpetxeko plazez gain, ohe indibidualak eskaintzen dituzte, 10 euro barne. Horrez gain, logela bikoitzak dituzte, gosaria barne dutela: landa-etxean 35 euro dira bikoitzak eta 40 euro, berriz, hotelak. Erromesaren menua 9 eurotan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, gosariak 3 euroan, eta piknika prestatzen dute eramateko.
Bide frantsesa
Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa
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