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Bide Frantsesa Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa

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Landa-eremuetako biztanleen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
26
0
Albergue poblacion campos

Hilerriko pasealekua
Campos herria (Palentzia)

979 81 10 99, 685 510 020, 625 469 326

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Carmina eta Inmaculada

Oharrak: Aterpetxeko plazez gain, ohe indibidualak eskaintzen dituzte, 10 euro barne. Horrez gain, logela bikoitzak dituzte, gosaria barne dutela: landa-etxean 35 euro dira bikoitzak eta 40 euro, berriz, hotelak. Erromesaren menua 9 eurotan, arratsaldeko zazpietatik aurrera, gosariak 3 euroan, eta piknika prestatzen dute eramateko.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa Etapa 15

Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa

km 24,6
Denbora 05H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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