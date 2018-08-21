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Camí Francès Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

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Alberg de Població de Campos

Disponible sense connexió
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Albergue poblacion campos

Passeig del Cementiri
Població de Campos (Palència)

979 81 10 99, 685 510 020, 625 469 326

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Carmina i Inmaculada

Observacions: A part de les places de l'alberg ofereixen llits amb bany individual inclòs a 10 euros. També tenen habitacions dobles amb bany amb desdejuni inclòs: a la casa rural són 35 euros la doble i a l'hotel 40 euros la doble. Donen menú del pelegrí a 9 euros a partir de les set de la tarda, desdejunis a 3 euros i preparen pícnic per portar.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

km 24,6
Temps 05H 20’
Dificultat mitjana
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