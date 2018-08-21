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Alberg de Població de Campos
Passeig del Cementiri
Població de Campos (Palència)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Carmina i Inmaculada
Observacions: A part de les places de l'alberg ofereixen llits amb bany individual inclòs a 10 euros. També tenen habitacions dobles amb bany amb desdejuni inclòs: a la casa rural són 35 euros la doble i a l'hotel 40 euros la doble. Donen menú del pelegrí a 9 euros a partir de les set de la tarda, desdejunis a 3 euros i preparen pícnic per portar.
Camí Francès
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes
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