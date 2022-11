Albergue de Poboación de Campos

Paseo do Cemiterio

Poboación de Campos (Palencia) 979 81 10 99, 685 510 020, 625 469 326 www.amanecerencampos.net

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada

Persoa encargada de atender o albergue: Carmina e Inmaculada

Observacións: Á parte das prazas do albergue ofrecen camas con baño individual incluído a 10 euros. Tamén teñen habitacións dobres con baño con almorzo incluído: na casa rural son 35 euros a dobre e no hotel 40 euros a dobre. Dan menú do peregrino a 9 euros a partir do sete da tarde, almorzos a 3 euros e preparan picnic para levar.