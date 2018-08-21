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Albergue de Poboación de Campos
Paseo do Cemiterio
Poboación de Campos (Palencia)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada
Persoa encargada de atender o albergue: Carmina e Inmaculada
Observacións: Á parte das prazas do albergue ofrecen camas con baño individual incluído a 10 euros. Tamén teñen habitacións dobres con baño con almorzo incluído: na casa rural son 35 euros a dobre e no hotel 40 euros a dobre. Dan menú do peregrino a 9 euros a partir do sete da tarde, almorzos a 3 euros e preparan picnic para levar.
Camiño Francés
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes
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