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Camiño Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

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Albergue de Poboación de Campos

Dispoñible sen conexión
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Albergue poblacion campos

Paseo do Cemiterio
Poboación de Campos (Palencia)

979 81 10 99, 685 510 020, 625 469 326

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada

Persoa encargada de atender o albergue: Carmina e Inmaculada

Observacións: Á parte das prazas do albergue ofrecen camas con baño individual incluído a 10 euros. Tamén teñen habitacións dobres con baño con almorzo incluído: na casa rural son 35 euros a dobre e no hotel 40 euros a dobre. Dan menú do peregrino a 9 euros a partir do sete da tarde, almorzos a 3 euros e preparan picnic para levar.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

km 24,6
Tempo 05H 20’
Dificultade media
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