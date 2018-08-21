Albergue de Población de Campos
Paseo del Cementerio
Población de Campos (Palencia)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada
Persona encargada de atender el albergue: Carmina e Inmaculada
Observaciones: Aparte de las plazas del albergue ofrecen camas con baño individual incluido a 10 euros. También tienen habitaciones dobles con baño con desayuno incluido: en la casa rural son 35 euros la doble y en el hotel 40 euros la doble. Dan menú del peregrino a 9 euros a partir de las siete de la tarde, desayunos a 3 euros y preparan picnic para llevar.
Camino Francés
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes
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