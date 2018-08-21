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Camino Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

Albergue de Población de Campos

Disponible sin conexión
42
49
Albergue poblacion campos

Paseo del Cementerio
Población de Campos (Palencia)

979 81 10 99, 685 510 020, 625 469 326

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada

Persona encargada de atender el albergue: Carmina e Inmaculada

Observaciones: Aparte de las plazas del albergue ofrecen camas con baño individual incluido a 10 euros. También tienen habitaciones dobles con baño con desayuno incluido: en la casa rural son 35 euros la doble y en el hotel 40 euros la doble. Dan menú del peregrino a 9 euros a partir de las siete de la tarde, desayunos a 3 euros y preparan picnic para llevar.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

km 24,6
Tiempo 05H 20’
Dificultad Media
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