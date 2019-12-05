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Bide Frantsesa Agesetik Burgosera

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La Plazuela Verde aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
3
0
Tarjeta plazuela

San Polo 3.a
Atapuerca

654 301 152

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Partikularra

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Alvaro

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Agesetik Burgosera Etapa 12

Agesetik Burgosera

km 23,0
Denbora 04H 55’
Zailtasuna ERTAINA
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