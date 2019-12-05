Bide Frantsesa Agesetik Burgosera
San Polo 3.a
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La Plazuela Verde aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
30
San Polo 3.a
Atapuerca
Aterpetxearen jabegoa: Partikularra
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Alvaro
Oharrak:
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