Camiño Francés Etapa de Agés a Burgos
San Polo nº3
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Albergue A Plazuela Verde
Dispoñible sen conexión
30
San Polo nº3
Atapuerca
Propiedade do albergue: Particular
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Álvaro
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa de Agés a Burgos
km 23,0
Tempo 04H 55’
Dificultade media
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