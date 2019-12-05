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Camino Francés Etapa de Agés a Burgos

Albergue La Plazuela Verde

Disponible sin conexión
13
5
Tarjeta plazuela

San Polo nº3
Atapuerca

654 301 152

[email protected]

Propiedad del albergue: Particular

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Álvaro

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Agés a Burgos Etapa 12

Etapa de Agés a Burgos

km 23,0
Tiempo 04H 55’
Dificultad Media
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