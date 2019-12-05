Camino Francés Etapa de Agés a Burgos
San Polo nº3
Albergue La Plazuela Verde
Disponible sin conexión
135
San Polo nº3
Atapuerca
Propiedad del albergue: Particular
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Álvaro
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa de Agés a Burgos
km 23,0
Tiempo 04H 55’
Dificultad Media
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