Camí Francès Etapa d'Agés a Burgos
Sant Polo nº3
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg La Placeta Verda
Disponible sense connexió
31
Sant Polo nº3
Atapuerca
Propietat de l'alberg: Particular
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Álvaro
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa d'Agés a Burgos
km 23,0
Temps 04H 55’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots