Iparraldeko Bidea Unqueratik Llanesera arteko etapa
Feve geltokia z/g
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La Estación aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
620
Feve geltokia z/g
Llanes
Aterpetxearen jabegoa: FEVE-tik
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Prezioan maindireak sartzen dira, higiene arrazoiak direla eta, ezin baita lozakua egin. Gosariak dira.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 17
Unqueratik Llanesera arteko etapa
km 25,1
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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