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Iparraldeko Bidea Unqueratik Llanesera arteko etapa

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La Estación aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
62
0
Albergue la estacion

Feve geltokia z/g
Llanes

985401458, 610528111

[email protected]

Web / Link, Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: FEVE-tik

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Prezioan maindireak sartzen dira, higiene arrazoiak direla eta, ezin baita lozakua egin. Gosariak dira.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Unqueratik Llanesera arteko etapa Etapa 17

Unqueratik Llanesera arteko etapa

km 25,1
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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