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Camiño do Norte Etapa de Unquera a Llanes

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Albergue A Estación

Dispoñible sen conexión
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Albergue la estacion

Estación Feve s/n
Llanes

985 40 14 58, 610 528 111

[email protected]

Web / Link, Web / Link

Propiedade do albergue: Do FEVE

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: No prezo están incluídas as sabas xa que por motivos de hixiene non se permite o saco de durmir. Serven almorzos.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Unquera a Llanes Etapa 17

Etapa de Unquera a Llanes

km 25,1
Tempo 06H 40’
Dificultade media
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