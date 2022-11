Albergue A Estación

Estación Feve s/n

Llanes 985 40 14 58, 610 528 111 www.alberguelaestacionllanes.net, www.escueladenaturaleza.com

Propiedade do albergue: Do FEVE

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: No prezo están incluídas as sabas xa que por motivos de hixiene non se permite o saco de durmir. Serven almorzos.