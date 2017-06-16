Camiño do Norte Etapa de Unquera a Llanes
Estación Feve s/n
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Albergue A Estación
Dispoñible sen conexión
610
Estación Feve s/n
Llanes
Propiedade do albergue: Do FEVE
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: No prezo están incluídas as sabas xa que por motivos de hixiene non se permite o saco de durmir. Serven almorzos.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 17
Etapa de Unquera a Llanes
km 25,1
Tempo 06H 40’
Dificultade media
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