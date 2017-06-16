Camino del Norte Etapa de Unquera a Llanes
Estación Feve s/n
Albergue La Estación
Disponible sin conexión
9436
Estación Feve s/n
Llanes
Propiedad del albergue: Del FEVE
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: En el precio están incluidas las sábanas ya que por motivos de higiene no se permite el saco de dormir. Sirven desayunos.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 17
Etapa de Unquera a Llanes
km 25,1
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
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