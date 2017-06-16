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Camino del Norte Etapa de Unquera a Llanes

Albergue La Estación

Disponible sin conexión
94
36
Albergue la estacion

Estación Feve s/n
Llanes

985 40 14 58, 610 528 111

[email protected]

Web / Link, Web / Link

Propiedad del albergue: Del FEVE

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: En el precio están incluidas las sábanas ya que por motivos de higiene no se permite el saco de dormir. Sirven desayunos.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Unquera a Llanes Etapa 17

Etapa de Unquera a Llanes

km 25,1
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
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