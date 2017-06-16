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Camí del Nord Etapa d'Unquera a Llanes

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Alberg L'Estació

Disponible sense connexió
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Albergue la estacion

Estació Feve s/n
Llanes

985 40 14 58, 610 528 111

[email protected]

Web / Link, Web / Link

Propietat de l'alberg: Del FEVE

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: En el preu estan incloses els llençols ja que per motius d'higiene no es permet el sac de dormir. Serveixen desdejunis.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa d'Unquera a Llanes Etapa 17

Etapa d'Unquera a Llanes

km 25,1
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
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