Camí del Nord Etapa d'Unquera a Llanes
Estació Feve s/n
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Alberg L'Estació
Disponible sense connexió
620
Estació Feve s/n
Llanes
Propietat de l'alberg: Del FEVE
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: En el preu estan incloses els llençols ja que per motius d'higiene no es permet el sac de dormir. Serveixen desdejunis.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 17
Etapa d'Unquera a Llanes
km 25,1
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
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