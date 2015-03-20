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La Cabaña aterpetxea Peuto
323 zk.ko aterpetxea. PK 39191
Güemes (Kantabria)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartea (ikus oharrak)
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ernesto aita eta ospitale borondatezkoak
Oharrak: Aterpetxearen mantentze-lanen kostuak oso-osorik ordaintzen dira pertsona guztiek (aterpetxeko instalazioak erabiltzen dituzten erromesek eta ez erromesek) dakarten ekarpen arduratsuekin. Ez dago ez erakunderik ez erakunderik, ez ofizialik ez pribaturik, aterpetxearekin ekonomikoki lankidetzan aritzen dena. Liburutegi zabala du. 2012an, 70 herrialdetako 6.834 erromes pasatu dira.
Iparraldeko bidea
Laredotik Güemesera arteko etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak