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Iparraldeko Bidea Laredotik Güemesera arteko etapa

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La Cabaña aterpetxea Peuto

Konexiorik gabe erabilgarri
218
0
Albergue de güemes

323 zk.ko aterpetxea. PK 39191
Güemes (Kantabria)

942 62 11 22

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartea (ikus oharrak)

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ernesto aita eta ospitale borondatezkoak

Oharrak: Aterpetxearen mantentze-lanen kostuak oso-osorik ordaintzen dira pertsona guztiek (aterpetxeko instalazioak erabiltzen dituzten erromesek eta ez erromesek) dakarten ekarpen arduratsuekin. Ez dago ez erakunderik ez erakunderik, ez ofizialik ez pribaturik, aterpetxearekin ekonomikoki lankidetzan aritzen dena. Liburutegi zabala du. 2012an, 70 herrialdetako 6.834 erromes pasatu dira.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Laredotik Güemesera arteko etapa Etapa 12

Laredotik Güemesera arteko etapa

km 29,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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